Załamanie na rynku pomidorów. "Taka cena to jest w lipcu"

Z obserwacji Kmery wynika, że na rynku mało jest fasolki szparagowej i jest ona jeszcze dość droga, choć w ostatnim tygodniu jej cena spadła z 40 do 32 zł/kg. Stabilna jest podaż polskich szparagów, których ceny utrzymują się na niezmienionym poziomie (20-35 zł/kg). Nadal brakuje rabarbaru, a co za tym idzie podrożał on do 12 zł/kg.