Puste półki nie są przypadkiem. Badanie potwierdza: Polacy robią większe zakupy

Środki czystości i suche produkty spożywcze - to teraz kupują Polacy, wynika z analizy Nielsena. W ostatnim tygodniu lutego odnotowano również aż trzykrotny wzrost wartości sprzedaży online produktów typu "zakupy na zapas". I wygląda na to, że nie jest to czas przypadkowy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Dostaliśmy zdjęcia z warszawskiego Selgrosa. Zdaniem pracownika sklepu półki z makaronami i konserwami są wyjątkowo przetrzebione. (wp.pl, Fot: WP.PL)

Tydzień 9., którego dotyczą najnowsze dane Nielsena, przypadał na 24 lutego - 1 marca. Pierwszy przypadek zachorowania na koronawirusa w Polsce potwierdzono 3 marca.

Wartość całego koszyka wzrosła we wskazanym okresie o 17 proc. - informuje Nielsen w komunikacie i jak dodaje - jest na podobnym poziomie zarówno dla produktów spożywczych, jak i kosmetyków oraz chemii.

W tym czasie sprzedano blisko 480 tys. sztuk żeli antybakteryjnych do rąk. W porównaniu do tego samego tygodnia rok wcześniej wzrosła sprzedaż środków czystości: mydła o 66 proc. i papieru toaletowego o 24 proc.

Obejrzyj także: Koronawirus w Polsce. Jak się przed nim uchronić?

Jak pisaliśmy w finanse.wp.pl, żele abtybakteryjne są teraz praktycznie nie do zdobycia. Zostały wykupione z większości aptek i sklepów.

W badanym czasie Polacy kupowali również więcej suchych produktów spożywczych: mąki o 84 proc. więcej, ryżu o 95 proc., makaronu o 65 proc., wynika z danych Nielsena. To pokrywa się z tym, co obserwowaliśmy w sklepach stacjonarnych, z których przysyłaliście nam zdjęcia przez dziejesiewp.pl. Widać było na nich, że towar znika z półek. Podkreślmy jednak, że nie znaczy to, że go brakuje - jest zaraz uzupełniany przez pracowników.

Nielsen mówi o wyjątkowym wzroście sprzedaży, tak w porównaniu do tygodni poprzednich, jak i analogicznego tygodnia rok wcześniej.

Nielsen Podziel się

- W wybranych przypadkach poziom sprzedaży odpowiada sprzedaży świątecznej, a w niektórych nawet znacznie ją przewyższa. Niepewność związana z aktualną sytuacją zdrowotną ma istotny wpływ na zachowania konsumentów. Z jednej strony postępują oni zgodnie z zaleceniami instytucji sanitarnych, ale czasami reagują również nadmiernie poprzez gromadzenie wybranych artykułów pierwszej potrzeby - mówi Karolina Zajdel-Pawlak, dyrektor zarządzająca Nielsen Connect w Polsce.

Wartości sprzedaży w badaniu podane są na podstawie: Nielsen Panel Handlu Detalicznego (suma sieci kooperujących) oraz próba E-commerce.