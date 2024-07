Ranking czystości kąpielisk w Europie. Polska na szarym końcu

Według Europejskiego Centrum Tematycznego ds. Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów (ETC BE), w 2023 r. aż 85 proc. kąpielisk w Europie miało doskonałą jakość wody. Cztery kraje — Cypr, Austria, Chorwacja i Grecja — mogą się poszczycić tym, że co najmniej 95 proc. ich kąpielisk osiągnęło doskonały standard wody.