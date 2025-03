Rewolucja w skarbówce. Wprowadzają nową metodę płatności podatków

To jednak niejedyna nowość od KAS. W styczniu 2025 r. udostępniono aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy, która zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do usług skarbowych. Obecnie użytkownicy mają dostęp do wszystkich funkcji na koncie osoby fizycznej. Z kolei od czerwca 2025 r. KAS planuje rozszerzyć funkcjonalność o dostęp do konta organizacji.