Robią klub czytelnika i otwierają sklepy w niedzielę. Kolejna sieć próbuje swoich sił

Inspekcja pracy stawia sprawę jasno

Serwis przypomina, że taktyka, w której sklepy na niewielkiej przestrzeni urządzają "klub czytelnika" albo wypożyczalnię sprzętu sportowego po to, by "podpiąć się" pod wyjątek od zakazu handlu i działać w każdą niedzielę, jest krytykowana przez Państwową Inspekcję Pracy. PIP zwraca bowiem uwagę, że w tym wyjątku chodzi o coś innego - to sklep ma być dodatkiem do placówki kultury czy sportu, a nie odwrotnie.