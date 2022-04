Rosja chce przejąć kontrolę nad zagranicznymi firmami, które zawiesiły działalność

W reakcji na rosyjską agresję na Ukrainę wiele zachodnich firm wstrzymało albo ograniczyło działalność w Rosji, a część całkiem wycofała się z tego rynku. Teraz rządząca w Rosji partia chce, by państwo czasowo przejęło kontrolę nad spółkami należącymi do zagranicznych firm, które wstrzymały działalność. Projekt w tej sprawie ma trafić do rosyjskiej Dumy.