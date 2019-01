Rozmawiamy z parą, która odwiedziła 400 escape roomów. "Ten w Koszalinie należał do najgorszych"

- Od razu było widać, że escape room z Koszalina był prowadzony jak najniższym kosztem. Było kiepsko i brudno - opowiada nam para doświadczonych graczy. Agata i Wojtek są wstrząśnięci tragedią, ale apelują, by nie prowadzić nagonki przeciw pokojom. - Nigdy nie mieliśmy poczucia zagrożenia - mówią.

- Są takie lokale, do których chce się wracać, i takie, do których idzie się tylko raz. Koszaliński escape room należał do tej drugiej kategorii. Było brudno, szwankowała komunikacja z tamtejszym mistrzem gry, nie byliśmy przez niego obserwowani - mówi WP Agata. - O tym zresztą się pisało, lokal nie miał dobrych recenzji. Widocznie jednak koszaliński rynek jest dość płytki, więc ten escape room był w stanie się utrzymac mimo tego - dodaje.