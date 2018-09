Rumuńskim samolotem z Krakowa do Turynu. Ucieszą się nie tylko kibice

W połowie grudnia otwarte zostanie połączenie lotnicze z Karkowa do Turynu. Loty realizować będą debiutujące w Krakowie tanie linie lotnicze Blue Air z Rumunii.

Loty z podkrakowskich Balic do Turynu zadebiutują 16 grudnia. Będą realizowane na razie trzy razy w tygodniu - w środy, piątki i niedziele. Na tej trasie kursować będą samoloty Boeing 737-500 ze 120 miejscami dla pasażerów.

Radosław Włoszek, prezes krakowskiego lotniska, jest przekonany, że chętnych na takie loty brakować nie będzie. - Co roku z przesiadkami pomiędzy Krakowem a stolicą Piemontu lata kilkanaście tysięcy pasażerów - powiedział w rozmowie z PAP. Zaznaczył, że spodziewa się, że nowa destynacja będzie atrakcyjna zarówno dla miłośników piłki nożnej , narciarstwa, jak i dla tuyrstów, którzy chcą zwiedzać północną część Włoch. Ale Włoszek spodziewa się, że i Włosi będą często korzystać z nowego połączenia. - Są oni na trzecim miejscu wśród zagranicznych gości odwiedzających Kraków - dodał prezes.

Turyńskie połączenie do dla tanich linii Blue Air z Rumunii debiut na krakowskim lotnisku. Lotnisko pod Krakowem w zeszłym roku odprawiło niemal 6 mln osób. To największy port lotniczy za wyjątkiem warszawskiego Lotniska Chopina. Kraków Airport ma obecnie 103 połączenia do 27 krajów.