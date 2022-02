Ruszył nabór wniosków o 500+ na kolejny rok. ZUS podał najnowsze dane

Do ZUS wpłynęło już ponad 392 tys. wniosków o 500+ na ok. 633,7 tys. dzieci – poinformował w środę rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Przypomnijmy, że to właśnie ZUS będzie teraz odpowiedzialny za obsługę świadczenia, a nie, tak jak wcześniej, samorządy.