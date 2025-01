Rzucał kamieniem w bankomat. Grozi mu do 5 lat więzienia

Do incydentu doszło pod koniec 2024 r. w Łaskarzewie (woj. mazowieckie). Jednak zawiadomienie w tej sprawie dotarło do garwolińskich policjantów dopiero w tym tygodniu.

Kamery monitoringu uchwyciły mężczyznę, który kamieniem wielokrotnie uderzał w urządzenie do wypłacania i wpłacania pieniędzy . Według banku straty wynoszą 16 tys. zł.

Sprawcą okazał się 66-letni mieszkaniec pow. garwolińskiego. Trafił do policyjnej celi i usłyszał już zarzuty. Przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Do zniszczenia mienia doszło także w marcu 2024 r. w salonie urody w Piasecznie (woj. mazowieckie). 23-latek wybił szybę i włamał się do środka, po czym zasnął na fotelu. Obudzili go dopiero policjanci.