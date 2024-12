Deweloperskie białe plamy. W tych powiatach nie buduje się mieszkań

To jednak nie jest skrajna sytuacja . Okazuje się bowiem, że w niektórych powiatach według oficjalnych danych GUS deweloperzy przez 6 lat (2018 r. - 2023 r.) rozpoczęli mniej niż 20 - 30 lokali i domów na sprzedaż , a czasem nawet zero. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl wzięli te części kraju pod lupę.

Jednakże powiaty z powyższej tabeli nie należą do tej samej kategorii. Potwierdza to wskaźnik ogólnej aktywności budownictwa mieszkaniowego. Tym razem chodzi o liczbę wszystkich domów i lokali mieszkalnych oddanych do użytkowania na 1000 osób. Żaden z powiatów uwzględnionych w tabeli nie cechował się sześcioletnim poziomem takiego wskaźnika chociażby zbliżonym do ogólnopolskiej średniej.