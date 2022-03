Sankcje odbiją się na polskich firmach. "Same tego nie udźwigną"

Polskie firmy, które od lat handlowały z Rosją, są dziś w bardzo trudnej sytuacji. Za dalszą współpracę grozi im odpowiedzialność karna, a bez niej nie są w stanie utrzymać się na rynku. - Jestem daleki od tego, żeby zachęcać polskie firmy do łamania sankcji, ale należy wziąć pod uwagę sytuację firm, które większość swojej produkcji eksportowała do Rosji. Jeśli te firmy zostaną same, to tego nie udźwigną - powiedział w programie "Newsroom" WP mec. Piotr Walczak z kancelarii Walczak Wasilewska Adwokaci.