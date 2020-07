Sezon na grzyby rozpoczęty. Kilka zasad, dzięki którym nie narazisz się na mandat

Oficjalna lista ministra zdrowia zawiera 47 gatunków grzybów jadalnych dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych. Polska ma też jedne z najbardziej liberalnych przepisów dotyczących grzybobrania.

Nie niszcz

W ustawie o lasach jest natomiast zapis, który zakazuje m.in. "niszczenia grzybów i grzybni". Grozi za to mandat do 500 złotych. Samo zerwanie i zabranie grzyba z zamiarem jego zjedzenia lub sprzedania wykroczeniem nie jest. Kara grozi wtedy, gdy grzyby są celowo niszczone.

Nie wjeżdżaj do lasu

Do lasu nie wolno też wjeżdżać samochodem. Poruszać się nim można tylko po drogach publicznych i korzystać z sieci parkingów. Drogi leśne można użytkować jedynie wtedy, gdy są odpowiednio oznaczone.

Za złamanie tego zakazu grozi do 500 złotych mandatu, ale jeśli ktoś wjedzie na teren rezerwatu, czym dodatkowo złamie ustawę o ochronie przyrody, grzywna wyniesie już 1000 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, koszty mogą sięgnąć 5 tys. zł.

Pamiętaj też o tym, by nie w lesie nie spuszczać psa ze smyczy i nie hałasować.

Jak najlepiej przechowywać grzyby?

Na razie nikt nie wymyślił nic lepszego, od wiklinowego koszyka. Grzyby zbierane do niego nie zaparzają się i przesadnie nie gniotą.

Spryskaj się obficie

Uważaj też na komary i kleszcze. Komarom sprzyja aura. Jeszcze niedawno było sucho, potem zaczęło padać. A komary wilgoć lubią, bo dzięki niej mają sprzyjające warunki do rozrodu. Zazwyczaj atakują od świtu do południa, a potem znowu aktywują się tuż przed zmierzchem i polują do godz. 21-22. Chyba że aura im sprzyja – w pochmurne i wilgotne dni są aktywne cały dzień. Nie lubią wiatru, który skutecznie utrudnia im znalezienie woni potencjalnej ofiary.