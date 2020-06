Sieci postawiły na słodycze, przekąski. Promocje w czasie pandemii

W trakcie pandemii sieci handlowe najczęściej promowały w swoich gazetkach słodycze i słone przekąski – w sumie 20,7 tys. razy w ciągu trzech miesięcy. Przede wszystkim były to ciasta i ciastka, chipsy, jak również czekolady.

– W ten sposób sieci ratowały sprzedaż produktów, o których Polacy nie myśleli w pierwszej kolejności, robiąc zapasy na czas pandemii. Konsumenci nabywali w dużej ilości podstawowe artykuły, potrzebne do przetrwania. Nie wiadomo było, jak długo potrwa trudna sytuacja, więc istniało ryzyko przeterminowania. Nie bez znaczenia było też to, że ludzie mieli więcej czasu i chęci na jedzenie chipsów i oglądanie telewizji. To była okazja sprzedażowa – stwierdza dr Maria Andrzej Faliński, wieloletni obserwator rynku detalicznego.