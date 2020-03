Siedzimy w domu, więc nie oglądamy nowych mieszkań. A czy już "po wszystkim" będzie taniej? Wielka niewiadoma

11 i 12 marca przeprowadzona została wśród agentów Metrohouse ankieta. Zapytani zostali o zainteresowanie klientów oglądaniem mieszkań. 44 proc. zauważyło, że pojawienie się zagrożenia w postaci koronawirusa już przyczynia się do zmniejszenia popytu na mieszkania. Jednocześnie 38 proc. jest odmiennego zdania (reszta nie ma opinii na ten temat).

Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy w przyszłości koronawirus może mieć wpływ na zainteresowanie rynkiem nieruchomości. 46 proc. ankietowanych odpowiedziało, że może mieć to "niewielki wpływ", ale kolejne 35 proc. jest przekonana, że wpływ będzie "istotny".

Co może być zatem bodźcem do osłabienia popytu w najbliższym czasie? Na rynku mieszkań powodów jest wiele. Począwszy od tych związanych z działaniem w stanie zagrożenia zdrowia aż po aspekty natury psychologicznej, czy te związane z ograniczeniem dostępu do usług niezbędnych w procesie obrotu nieruchomościami – Pisze na blogu Metrohouse ekspert Marcin Jańczuk.