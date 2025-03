Sinsay pilnie wycofuje produkty. Szybko zwróć je do sklepu

Jeżeli produkt został zakupiony w sklepie stacjonarnym, to Sinsay prosi o zwrócenie go do dowolnego punktu sieci. W przypadku braku dowodu zakupu trzeba będzie wypełnić na miejscu odpowiedni formularz.

Jeśli natomiast zwrot dotyczy towaru kupionego przez internet, to istnieją dwie możliwości – można odnieść go do sklepu albo zalogować się do swojego konta klienta i po wybraniu polecenia "zwrot" lub "reklamacja" postępować zgodnie z otrzymywanymi mailowo instrukcjami.