Skierowanie do sanatorium po nowemu. Zmiany już od stycznia 2023

Ma być szybciej i łatwiej

"Skierowanie zostanie niezwłocznie przekazane do właściwego oddziału NFZ, co przyczyni się do szybszej kwalifikacji pacjenta do uzdrowiska, a w następstwie do szybszego skorzystania ze świadczenia i poprawy stanu zdrowia" - wyjaśnia resort zdrowia.