Sklepy reagują na zakaz handlu. Ma być dłużej, taniej i bez kolejek

Armię 5 tysięcy pracowników na piątki i soboty zapowiada Biedronka. Lidl zachęca klientów tanimi sobotami. Multum sieci i galerii handlowych zdecydowało się na wydłużenie godzin pracy.

Koniec z plotkami, domysłami i testami związanymi z zakazem handlu - praktycznie wszystkie sieci handlowe odsłoniły już karty. Robią co się da, by finansową dziurę po wolnych niedzielach zasypać większym ruchem w pozostałe dni. Jak zwykle, szczególnie aktywne w tej kwestii są najpopularniejsze dyskonty.

Lidl kusi akcją z niskimi cenami w soboty. Co to oznacza, mogliśmy przekonać się już w miniony weekend , kiedy handel odbywał się jeszcze normalnie. Niektóre sklepy sieci wyglądały, jakby przeszedł przez nie huragan.

Z akcją informacyjną na szeroką skalę ruszyła także Biedronka, która rozesłała SMS-y do swoich zarejestrowanych klientów. Sieć przygotowała także kampanię informacyjną w mediach. Dowiadujemy się z niej, że sklepy będą w wybrane dni otwarte o godzinę dłużej. Zniknąć ma także problem, który klienci sieci sygnalizują już od dłuższego czasu, czyli piętrzące się kolejki przy kasach.

Nieustający rozwój sieci i niskie bezrobocie sprawiają, że momentami brakuje kasjerów. Biedronka znalazła na to sposób. Jak zapowiada w spocie reklamowym, w newralgiczne dni - piątki i soboty - do obsługi klientów ruszy armia 5 tys. pracowników. W ostatnich tygodniach prowadzona była specjalna rekrutacja.

Z dokumentu, do którego dotarliśmy wynika, że kierownicy sklepów nie mają prawa obsadzać nowych pracowników w inne dni tygodnia.

Nie tylko dyskonty walczą o klientów. Dłużej otwarte będą m.in. duże supermarkety i galerie handlowe w całym kraju. Przykładowo od 1 marca godziny otwarcia zmieniła rzeszowska Plaza. Teraz klienci będą mogli zrobić zakupy od poniedziałku do soboty o godzinę dłużej, czyli do godz. 21. Nowe godziny pracy zapowiada także chociażby warszawski Wola Park. Od 1 kwietnia od poniedziałku do soboty zakupy będzie można robić w godz. 10-22.