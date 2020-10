Słowenia wprowadza zakaz handlu w niedziele. Wzoruje się na Polsce

Nowe przepisy wprowadzone w Słowenii dotyczące ograniczeń w handlu są bardzo podobne do tych, które wprowadzono w marcu 2018 roku w Polsce. Jest jednak kilka różnic.

29 września w Słowenii przyjęto nową ustawę - niedziele mają być niehandlowe . Jednak nie wszystkie. W ciągu dwunastu niedziel w roku handel ma być dozwolony (w Polsce w tym roku jest to 7 niedziel). Dodatkowo - przepis nie obowiązuje, jeśli w sklepie za ladą stanie właściciel, emeryt lub student. Pozostałe wyjątki dotyczą sklepów przy dworcach, stacjach autobusowych czy tych przy stacjach paliw - one będą otwarte.

- Słowenia wprowadza rozwiązania bardzo zbliżone do tych, które obowiązują w Polsce. To dobra wiadomość nie tylko dla pracowników handlu w tym kraju, ale również z naszego punktu widzenia. Jeśli inne europejskie państwa wzorują się na naszej ustawie, to znaczy, że jest ona po prostu dobra - mówi Alfred Bujara, szef handlowej "Solidarności" i inicjator polskiej ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.