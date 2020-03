Sobota - dzień zakupów na świeżym powietrzu. Czy to już czas na zamknięcie bazarów i targowisk?

- Zakazy zakazami, ale ludzie muszą gdzieś robić zakupy. Najpierw alarmowali, żeby nie robić zakupów na zapas, bo to bez sensu. A teraz mówią, żeby najlepiej nie robić zakupów. To co mamy jeść? A że chcą zamykać bazarki? Niedoczekanie - mówi mi starszy pan spotkany na targowisku na warszawskich Bielanach.