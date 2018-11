Sobota przed dwoma świątecznymi dniami. W sklepach kolejki

Z uwagi na święto związane z odzyskaniem niepodległości 11 listopada i podjętą na ostatniej prostej decyzję o dodatkowym dniu wolnym 12 listopada przed nami dwa dni z zamkniętymi sklepami. Tym samym w sobotę duże i małe placówki handlowe są po prostu oblegane.

Tym samym spora część Polaków duże zakupy postanowiła zrobić w sobotę. I to widać, choćby na zdjęciach, które przysyłają nasi czytelnicy.

Nie ma się co łudzić, że sobotnia wizyta w sklepie będzie krótka. W wielu miejscach trzeba czekać już na wjeździe do parkingu. Tworzą się korki, brakuje miejsc, przez wiele minut trzeba po prostu polować na okazję. - Miejsca parkingowego szukałam przez 20 minut. W zwykły dzień nie ma z tym żadnego problemu. Dziś musiałam stoczyć małą wojnę i polować na okazję - mówi Wirtualnej Polsce Joanna, klientka jednego z warszawskich supermarketów. Dlaczego nie zrobiła zakupów wcześniej? Bo nie miała czasu.

W wielu miejscach kolejki ustawiały się już rano. Wtedy oblegane były na przykład piekarnie. "Rannych ptaszków" było oczywiście mniej, ale w podwarszawskim Pruszkowie chętni na chleb i bułki przez kilkanaście minut musieli czekać nawet na wejście do sklepu. - W osiedlowym dyskoncie kolejki były już w okolicach godziny 9 - mówi Sebastian, mieszkaniec Pruszkowa.

Wzmożony ruch handlowcy widzą od kilku dni, ale kumulacja przypada właśnie na sobotę. - Wyższe obroty przed dłuższymi weekendami są już w środę, w czwartek. Oczywiście najwyższe obroty są właśnie w sobotę. Staram się przygotować wszyskto wcześniej, nie dopuścić do sytuacji, by na półkach zabrakło towaru. W ciągu dnia nie ma z tym problemu, pod wieczór części świezych produktów już na pewno nie będzie. Nie da się ich sprzedać, więc nie ma po co wystawiać i czekać aż się zepsują - mówi Krzysztof, przedsiębiorca z Zielonej Góry, który prowadzi własny sklep.