Spadek plonów rzepaku. Najgorzej jest w dwóch regionach

Nierównomierne dojrzewanie nasion

Rolnicy zmagają się z nierównomiernym dojrzewaniem nasion, co prowadzi do różnic w czasie zbiorów, informuje portal topagrar.pl. W miejscowości Pągów żniwa rzepaku dobiegają końca. Rolnik Dariusz Klusko ma jeszcze do skoszenia ostatnie pola, głównie na lżejszych glebach, więc zakończenie prac planuje na najbliższy tydzień. Klusko, zauważa, że plony są bardzo zróżnicowane i wahają się od 1,5 tony do prawie 4 ton w zależności od lokalizacji pola oraz odmiany rzepaku.