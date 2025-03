Spadły wpływy z podatku cukrowego. Tyle wpłaciły firmy spożywcze

Podatek cukrowy przyniósł w 2024 roku wpływy w wysokości 1 492 890 397,80 zł. Jak informuje portalspożywczy.pl, powołując się na dane przekazane przez Ministerstwo Zdrowia, 96,5 proc. tej kwoty zasiliło Narodowy Fundusz Zdrowia, a reszta trafiła do budżetu państwa.

Dla porównania rok wcześniej było to prawie 1,5 mld zł, w 2022 r. – 1,65 mln zł, a w 2021 r. – 1,47 mln zł.

Podatek cukrowy obowiązuje od początku 2021 r. Jego celem ma być zniechęcenie konsumentów do słodzonych, gazowanych i niegazowanych napojów, aby promować wybory prozdrowotne. Płacą go m.in. producenci napojów, ale efektem opłaty jest podniesienie cen w sklepach.

Na podatek cukrowy składają się dwie lub trzy wartości, w zależności od rodzaju napoju. Jak wskazuje portal, wysokość tej opłaty na każdy litr to:

Ze względu na to, że przepisy dotyczące podatku cukrowego nie obejmują wyłącznie napojów zawierających cukier, marki takie jak DZIK – znane z bezcukrowych produktów – również muszą go płacić.

Jeden z internautów na platformie X zwrócił uwagę, że wprowadzenie opłaty cukrowej miało na celu wspieranie prozdrowotnych wyborów konsumentów. Jednak Sikora przekonuje, że w tym zakresie niewiele się poprawiło i to właśnie z powodu szerokiego zasięgu przepisów. "Przez to, że bezcukrowe wersje są objęte tym podatkiem, moim zdaniem nic to nie zmienia" - zwraca uwagę.