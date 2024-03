Sprawdzili, które Biedronki są najtańsze. Na wsi 20 proc. drożej

Redakcja Wiadomości Handlowych porównała ceny w Biedronkach z różnych części kraju. Różnice okazały się znaczne. Koszyk złożony z 40 zakupów w Biedronce w Markach pod Warszawą kosztował 210,31 zł, a we wsi Przodkowo aż 248,87 zł. To różnica niemal 20 proc. Standardowo wartość koszyka różniła się między lokalizacjami od kilku do kilkunastu złotych.