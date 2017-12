Sprytne zagranie Biedronki. Nie zapłaci państwu za foliówki, a jeszcze na nich zarobi

Władze sieci Biedronka dokładnie przestudiowały nowe prawo o opłacie za foliowe torebki i znalazły sposób na jego obejście. Foliówki z dyskontu będą grubsze, a cały zysk zostanie w kasie firmy. Klienci jednak i tak zapłacą więcej.

Od 1 stycznia 2018 r. w sklepach nie będzie już darmowych torebek foliowych, poza tzw. zrywkami używanymi do pakowania owoców, warzyw i pieczywa - to założenie nowelizacji prawa, wprowadzającej tzw. opłatę recyklingową. Sprzedawcy będą musieli odprowadzać do kasy państwa 25 gr. Tyle w teorii, bo Biedronka znalazła sposób na ominięcie opłaty.