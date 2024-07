Sprząta w hotelu. Pokazał, co dzieje się z zostawionymi rzeczami

Jeśli pościel wymagała wymiany, to najczęściej poszewką od poduszki myło się szafki nocne, łazienkę, w tym nawet toaletę, a także szklanki. - Nie przypominam sobie, żebyśmy miały jakieś ścierki. Poszewki mają taki materiał, który nie zostawia pyłu na szklankach czy lustrach. Jak złapiesz jedną, to jedziesz nią po wszystkim, co się da, dopóki nie jest na tyle brudna, że trzeba ją wymienić - przyznała jedna z pracownic hotelu.