Sprzedawca może odmówić obsłużenia klienta bez maseczki. Resort zdrowia ma jasne stanowisko

ZPP opublikował odpowiedź podpisaną przez wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego na swojej stronie internetowej. Wiceminister wyjaśnia w niej, że po pierwsze sklep ma prawo informować o konieczność noszenia maseczki, a po drugie - skoro tak, to może też uzależnić sprzedaż od tego, czy klient stosuje się do tego obowiązku.

- Prezentowanie publicznie informacji o konieczności zakrywanie ust i nosa (w miejscach ogólnodostępnych, w tym w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach) należy uznać jako warunek początkowy do skutecznego skorzystania z oferty sprzedaży przez kupującego. Zagadnienia to powinno być oceniane z punktu widzenia zasad współżycia społecznego - napisał Cieszyński.

Z odpowiedzi wynika też, że sklep może odmówić obsłużenia klienta , który nie chce założyć maseczki i będzie to odmowa uzasadniona. A tym samym nie ma mowy o wykroczeniu, o którym mówi art. 135 Kodeksu wykroczeń: "kto, zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru, podlega karze grzywny ".

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia dopuszczające odmowę obsłużenia klienta bez maseczki popiera Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. - Od początku pandemii członkowie POHiD aktywnie uczestniczą w edukowaniu klientów co do zasad bezpiecznych zakupów w sytuacji zagrożenia epidemicznego. (...) Pracownicy sklepów mogą jedynie zwrócić uwagę i liczyć na wyrozumiałość ze strony klientów. Jeśli personel sklepu spotyka się z agresywnymi reakcjami klientów, to tutaj zaczyna się rola państwa i organów państwowych egzekwujących obowiązek zakrywania nosa i ust. Dlatego zgadzamy się z Ministerstwem Zdrowia, że sankcją, która powinna być stosowana wobec klientów nieprzestrzegających zasad, jest odmowa obsłużenia - napisano we wtorkowym stanowisku.