Sprzedaż ryb mniejsza o 20 proc. Niedobory i racjonowanie jajek w Hiszpanii

Według dyrektor organizacji Fedepesca, Marii Luisy Alvarez, obniżenie popytu na ryby związane jest ze wzrostem kosztów produkcji i cen w wyniku wojny na Ukrainie. By przetrwać, handlowcy "utrzymują się dzięki znacznemu obniżeniu zysków". Organizacje sektora rybołówstwa zapowiedziały kampanię pod hasłem: "Wszyscy mają prawo do jedzenia ryb". Domagają się obniżenia podatku VAT na ryby do 4 proc.