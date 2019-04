Strajk nauczycieli. Tysiąc złotych podwyżki? Tyle państwowe spółki dały pracownikom bez strajku

Tysiąc złotych netto podwyżki to szczyt marzeń dla nauczycielskich związków zawodowych. Od tego zaczęły negocjacje z rządem. Tymczasem w ubiegłym roku w niektórych państwowych firmach pracownicy dostali dużo więcej.



Związki zawodowe nauczycieli zaczęły negocjacje z rządem od tysiąca złotych podwyżki netto, co miałoby kosztować budżet 17 mld zł. W trakcie negocjacji obniżyły wymagania do 30-procentowej podwyżki, czyli średnio około 750 zł netto miesięcznie i około 12 mld zł kosztu dla budżetu.

GUS podaje, że w roku 2017/2018 "we wszystkich typach szkół i placówek wychowania przedszkolnego pracowało 509,8 tys. nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty nauczycielskie", z czego 13,4 proc. w sektorze prywatnym, ale tego porozumienie z rządem by nie obowiązywało. Wojna o podwyżkę tysiąca złotych netto dotyczy więc około 440 tys. etatów nauczycielskich.

To jednak wartość średnia. W dwóch firmach: Lotosie i Alior Banku doszło nawet do obniżek wynagrodzeń, z czego w tej pierwszej o 48 zł, a w drugiej o 776 zł miesięcznie. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja w dwóch innych spółkach: JSW i PZU.

Pobory pracownika w JSW wzrosły w ubiegłym roku o średnio aż 2,9 tys. zł netto. Przez kilka trudnych lat, kiedy górnicza spółka chwiała się w posadach, pracownicy zgodzili się na niższe pensje i w ubiegłym roku to sobie odbili. Spółka zarobiła w 2017 roku 2,5 mld zł, więc trudno było pracownikom mówić, że pieniędzy nie ma. 2018 rok był już gorszy, bo zyski spadły do 1,7 mld zł.

612 zł średniej podwyżki netto - takiej jak w państwowych firmach - nauczyciele przyjęliby pewnie z zadowoleniem. Było nie było, skoro już skłonni byli zejść z postulatu tysiąca złotych do 750 zł, to i nieznaczny ruch w dół wydaje się akceptowalny. Porównywalną kwotę dostali łącznie na przestrzeni ostatnich aż dziesięciu lat. To też dwa razy więcej niż wzrost ich poborów w ostatnich trzech latach.

Od la nie jest tajemnicą, że budżetówka to może i owszem, spokojniejsze miejsce do pracy, gdzie trudniej o zwolnienia, ale jednak gorzej wynagradzane. Jak widać po powyższych liczbach, w ubiegłym roku proporcje zaczęły się jednak zmieniać.

Więcej niż wynosi obecna propozycja dla nauczycieli dostali wyjątkowo dobrze potraktowani w tym roku urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej. Podniesiono ich pensje łącznie o 655 zł brutto, czyli około 450 zł na rękę. To oni ściągają dużo większe pieniądze do budżetu, więc rząd uznał ich zasługi.

Niższe pobory w szkołach prywatnych to prawdopodobnie efekt "dorabiania". Nauczyciel z państwowej placówki, który zrealizuje już swoje pensum (zwykle 18-godzinne), ma teoretycznie sporo wolnego czasu i może wziąć godziny ponadwymiarowe, zastępstwa. Ale to nie może przekroczyć połowy pensum i do tego dyrektor musi zgłosić zapotrzebowanie. A co jeśli dyrektor zgłasza zapotrzebowanie tylko dla ulubionych nauczycieli?