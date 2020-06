Sukcesja w Łodzi zostanie zamknięta. Ostatnie dni centrum handlowego

Sukcesja to jedno z największych centrów handlowych w Łodzi. Znajduje się tam około 100 sklepów, punktów usługowych i miejsc rozrywki.

"Szkoda. Bardzo lubiłam to centrum", "mam sentyment do tego miejsca", "trudno zrozumieć" - to tylko niektóre komentarze, które internauci zamieszczają pod piątkowym wpisem centrum handlowego.