Sypią się konfiskaty. Kolejni kierowcy złapani pod wpływem alkoholu

Do trzeciego z zatrzymań doszło w Krotoszynie (woj. wielkopolskie) ok. godziny 13. U zatrzymanego kierowcy stwierdzono aż 3.2 promila alkoholu we krwi. Policja zdecydowała się o zabezpieczeniu samochodu na terenie strzeżonego parkingu. Nie jest to równoznaczne z konfiskatą pojazdu. Procedura przepadku będzie dopiero wszczęta - czytamy w serwisie.