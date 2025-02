Ta decyzja wpłynie na wysokość podatków. Czas mija 20 lutego

Przedsiębiorcy mają do wyboru trzy opcje: skalę podatkową, podatek liniowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Każda z tych form ma swoje zalety i ograniczenia, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji.

Skala podatkowa jest korzystna dla osób planujących korzystanie z ulg podatkowych i wspólnego rozliczenia z małżonkiem - przypomina serwis Puls HR. Stawki wynoszą 12 proc. dla dochodów do 120 tys. zł i 32 proc. powyżej tej kwoty. Dodatkową korzyścią jest kwota wolna od podatku, wynosząca 30 tys. zł.

Podatek liniowy oferuje stałą stawkę 19 proc., co jest polecane dla firm z wysokimi zyskami, ale wyklucza niektóre ulgi , takich jak ulga prorodzinna czy wspólne rozliczenie z małżonkiem.

Ryczałt, opodatkowujący przychód, a nie dochód, jest korzystny dla przedsiębiorców z niskimi kosztami operacyjnymi, np. w branży IT czy e-commerce. Stawki zależą od rodzaju działalności i wynoszą od 2 proc. do 17 proc. Ryczałt nie pozwala na odliczanie kosztów.

Decyzję o wyborze formy opodatkowania należy zgłosić do urzędu skarbowego, co można zrobić online przez system CEIDG. Po wysłaniu wniosku przedsiębiorca otrzymuje Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, które jest dowodem na dotarcie dokumentu do urzędu. Po 20 lutego zmiana formy opodatkowania nie będzie już możliwa, dlatego ważne jest, aby nie zwlekać z decyzją.