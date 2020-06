Tabletki na odchudzanie z fałszywymi zdjęciami metamorfoz. Nie daj się nabrać!

Aż 72 proc. Polaków przyznaje się do zażywania suplementów diety . Wierzymy reklamom i łykamy magiczne tabletki myśląc, że to panaceum na wszystkie dolegliwości.

Tymczasem suplementy to nie leki, czyli nie zapobiegają chorobom ani nie leczą. Mimo to, chwytliwe napisy na opakowaniach np. o zrzuceniu zbędnych kilogramów, przyciągają nas jak magnes.

Postanowiłam zdemaskować Daniela i wkleiłam jego zdjęcie ze strony suplementu do wyszukiwarki. Wyniki były zaskakujące, bo ta fotografia widniała na wielu stronach. Znalazłam go m.in. reklamującego londyńską siłownię, ale tym razem Daniel miał na imię Ryan i stracił 13, a nie 6 kg - dobry wynik, jak na te same efekty wizualne.

- Reklamy mają dawać szczęście, a sprzedawcy chętnie to wykorzystują. Kiedy widzimy zdjęcia osób, które spektakularnie schudły dzięki tabletkom, to również chcemy ich spróbować - komentuje psycholog biznesu Izabela Kielczyk. - Okazuje się, że nawet jak zdajemy sobie sprawę, że fotografie nie są prawdziwe, to nie zmienia to faktu, że chcemy sięgnąć po produkt z reklamy.