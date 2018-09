Tajemnica skorpiona, który miał zaatakować w Biedronce, wyjaśniona. Prawda zaskakuje

Tajemnicze stworzenie miało sterroryzować klientów elbląskiej Biedronki. Sprawą zajął się nawet sanepid, a przez internet przetoczyła się fala domysłów, skąd i jak jadowity napastnik dodarł do Polski. Sprawę ostatecznie rozstrzygnął entomolog - spec od owadów.

Młody człowiek miał wyglądać jak zaatakowany przez „coś przypominającego egzotycznego skorpiona”. Sprawę przejął sanepid. Do pracy zabrali się też eksperci, którzy mieli za zadanie ustalić co to za napastnik.