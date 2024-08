Te drzewa możesz wyciąć bez zezwolenia. Tak wygląda lista

Czy jest możliwe wycięcie drzewa na prywatnej działce bez konsekwencji?

Wycięcie drzewa bez wymaganej zgody może prowadzić do istotnych zmian w strukturze terenu oraz składu chemicznego gleby, co ma znaczący wpływ na lokalny ekosystem. Ponadto, niektóre drzewa są uwzględnione w planie przestrzennym terenu, co oznacza, że ich wycinka może być niezgodna z prawem.