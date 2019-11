Tesco wycofuje się z Polski. Powolne konanie giganta, pracownicy pogodzeni z losem

Kolejne informacje o możliwym wycofaniu się sieci Tesco z Polski nie robią już wrażenia na jej pracownikach. Zahartowały ich ostatnie 4 lata, gdy załoga skurczyła się z 32 tys. do nieco ponad 12 tys. osób.

Do tego niezdementowana informacja o możliwym wycofaniu z Polski zbiegła się w czasie z brakiem porozumienia w sprawie zwolnień grupowych po zamknięciu supermarketu w Ostrołęce i redukcji zatrudnienia w centrum logistycznym z podwarszawskiego Teresina. Dodajmy, jednego z dwóch pozostałych centrów logistycznych – to najnowocześniejsze i najnowsze otwarte w 2016 r. w podpoznańskim Komornikach zostało zamknięte latem tego roku.

W samym środku zdarzeń pozostają pracownicy brytyjskiej sieci w Polsce. - Czy pracownicy się martwią? Firma ogłosiła przez ostatnie lata tyle zwolnień grupowych w sprzedaży, że trudno mówić, by pracownicy wiązali z nią przyszłość – mówi Wirtualnej Polsce szefowa NSZZ "Solidarności" w Tesco Elżbieta Jakubowska. I faktycznie, liczby mówią same za siebie. Jeszcze na przełomie 2014 i 2015 r. Brytyjczycy zatrudniali w Polsce 32 tys. osób. Dziś jest to nieco ponad 12 tys.