To będzie obowiązek deweloperów. Rząd szykuje duże zmiany

Zapowiedziane przez ministerstwo zmiany to m.in. zwiększenie minimalnej odległości budynków wielorodzinnych od granicy działki do 6 metrów oraz odległości między balkonami - do minimum 4 metrów, a w przypadku mniejszej odległości lub balkonów na jednej płycie konieczne ma być stosowanie przegród o odpowiedniej grubości i wysokości.