To widzi pracodawca na L4. Co oznaczają kody na zwolnieniu lekarskim?

Kiedy pracownik z powodu choroby nie jest zdolny do wykonywania pracy, lekarz wystawia mu elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-ZLA, dawniej L4). Dokument ten trafia automatycznie do pracodawcy oraz do ZUS-u i uprawnia pracownika do otrzymania wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku. Na zwolnieniu umieszczone są specjalne kody, które określają powód niezdolności do pracy.