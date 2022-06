Toksyczny denaturat. Poszukiwane są osoby, które mogły go kupić

- Zabezpieczyliśmy wtedy 24 tys. opakowań denaturatu, dotarliśmy do 973 obiektów, w których był sprzedawany – sklepów i stacji benzynowych. Okazało się, że kwestionowane próbki pochodziły od jednego producenta. W wyprodukowanym przez niego denaturacie stwierdziliśmy znaczne przekroczenia dopuszczalnej zawartości metanolu – było to od ponad 64 proc. do ponad 70 proc. – informuje zastępczyni śląskiego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego dr Dorota Wodzisławska-Czapla.