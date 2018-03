Tomasz Komenda na wolności. Po uniewinnieniu może zażądać gigantycznej rekompensaty

Sprawa Tomasza Komendy, który zdaniem śledczych został niesłusznie skazany i spędził kilkanaście lat w więzieniu, może skończyć się największym odszkodowaniem wypłaconym przez państwo w historii Polski.

Sądowy "cennik"

Publicznie dostępne zestawienia pokazują, że sądy stosują coś w rodzaju "cennika". Najczęściej za każdy miesiąc pozbawienia wolności zasądzają około 3 tys. zł rekompensaty. Mniej więcej 2 tys. zł to odszkodowanie za pieniądze, których - z powodu niesłusznego więzienia - nigdy nie zarobiliśmy. 1 tys. to zadośćuczynienie jako wyrównanie krzywd. To popularne "straty moralne". Gdyby przyjąć taką logikę, to Tomasz Komenda mógłby liczyć na około 650 tys. zł odszkodowania. Wydaje się jednak, że w razie decyzji o pozwaniu państwa, zasądzone pieniądze będą znacznie wyższe.