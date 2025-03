Tych grzybów nie zbieraj. Łatwo pomylić je z jadalnymi [ZDJĘCIA]

Jak informuje w rozmowie z "Faktem" grzyboznawca Justyn Kołek, zatruciu piestrzenicą kasztanowatą można ulec wdychając opary z gotowanych grzybów. Substancje zawarte w trującym grzybie uszkadzają czerwone krwinki, a w ciężkich przypadkach mogą prowadzić do uszkodzenia nerek i wątroby.

Grzybiarze powinni zachować jednak szczególną ostrożność, gdyż piestrzenicę kasztanowatą łatwo pomylić jadalnymi smardzami . Oba te gatunki pojawiają się wiosną. Piestrzenica kasztanowata ma kulistą, nieregularną główkę w kolorze od żółtobrązowego do ciemnobrązowego. Wnętrze jest poprzerastane i kremowe.

Warto przypomnieć, że od ponad dekady smardze są w Polsce pod ochroną częściową. To oznacza, że można je zbierać m.in. w ogrodach, szkółkach leśnych, czy uprawach ogrodniczych. Natomiast za ich zbieranie w lasach państwowych w Polsce grozi grzywna do 5 tys. zł. Po smardze można jednak wybrać się poza granice naszego kraju – do Czech lub Słowacji.