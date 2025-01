Tych urządzeń nie podłączaj do przedłużacza. Ekspert ostrzega

Elektryk Paul Martinez, właściciel jednej z większych firm elektrycznych w Stanach Zjednoczonych Electrified NYC, zwraca uwagę na to, że do przedłużaczy nie wolno podłączać sprzętów, których moc przekracza 1500 W. Polacy muszą jednak pamiętać, że ostrzeżenie dotyczy rynku amerykańskiego, a tam napięcie w gniazdkach jest niższe.

Jak wskazuje portal android.com.pl, w polskich realiach bezpieczną wartością jest moc do 2000 W. Ekspert zaznacza, że nieodpowiednie używanie przedłużaczy może skutkować przegrzaniem, zwarciem, a w konsekwencji nawet pożarem . Niektóre sprzęty zatem powinno wpinać się bezpośrednio do gniazdka.

Ekspert wskazuje sześć kategorii sprzętów, których lepiej nie podłączać do przedłużaczy, zwłaszcza gdy równocześnie używamy kilku urządzeń podłączonych do jednego rozgałęźnika.

Jednym z takich urządzeń jest frytkownica beztłuszczowa. Niektóre modele mogą generować moc ponad 2000 W, co w przypadku podłączenia do przedłużacza, stwarza ryzyko wybuchu pożaru.

Podobna zasada dotyczy mikrofalówek. Niektóre z urządzeń tego typu charakteryzują się stosunkowo niewielką mocą (do 1000 W), ale nawet wtedy lepiej unikać podłączania ich do przedłużacza .

Jednym z częstszych błędów jest łączenie ze sobą kilku przedłużaczy. Takie łączenie szeregowe urządzeń również może prowadzić do przepięcia, zwłaszcza gdy do każdego podłączone są dodatkowe urządzenia.

Poważne zagrożenie mogą stanowić również grzejniki elektryczne, zwłaszcza jeśli są podłączane do przedłużacza. Grzejniki osiągają bardzo wysoką moc, co w połączeniu z niewłaściwym obwodem może prowadzić do przegrzania lub pożaru.

Chociaż lodówki nie potrzebują tyle mocy, co piekarniki czy mikrofalówki, ich również nie powinno zostawiać się podłączonych do przedłużaczy. Głównie ze względu na to, że lodówka działa przez cały czas, a podłączona do listwy, może doprowadzić do awarii.