Ubogie rodziny powinny jeść płatki na obiad. Tak twierdzi milioner

Prowadzący program na antenie CNBC zapytali Gary'ego Pilnicka o to, czy nie obawia się, że jego słowa mogą spotkać się z bardzo negatywnym odbiorem z uwagi na to, że amerykańscy konsumenci wydają na zakupy spożywcze o 26 proc. więcej w porównaniu do 2020 r. Ten uznał jednak, że to bardzo dobry moment na to, by takie słowa wybrzmiały. - Płatki zbożowe na obiad to coś, co jest staje się coraz bardziej modne i spodziewamy się, że tak będzie dalej, ponieważ ten konsument znajduje się pod presją - podkreślał.