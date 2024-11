Ubywa turystów w Bieszczadach. "Młodych nudzi chodzenie po górach"

- Niech pani nie pyta. Jest koszmar. Jak żyję, nie było tak źle. U nas i w Polańczyku jest ruch jak normalnie w listopadzie. Dziś zerowy utarg, wczoraj 15 zł. Poprzednie dni w sumie podobnie. Góra to będzie 200 zł na dzień. Z czego tu żyć? - komentowała wówczas sytuację jedna z kobiet sprzedających pamiątki nad Soliną .

Co się stało? Turyści odwiedzający najpopularniejszy region Podkarpacia narzekają na wszechobecną drożyznę. Zdaniem lokalnych przedsiębiorców problem jest jednak zdecydowanie głębszy.

Zdaniem przedsiębiorcy przyczyn jest kilka. Po pierwsze, Bieszczady położone są na uboczu, peryferyjnie, co oznacza, że wyjazd do tego regionu dla przeciętnego Polaka wiąże się z pokonaniem wielu kilometrów. Innym, według Wojtasa, być może ważniejszym problemem, jest uboga infrastruktura turystyczna .

- Jedyna marka, którą mamy w Bieszczadach, to turystyka górska, trekking - zauważa Wojtas. - Tymczasem Bieszczady mają ogromy potencjał, ale ciągle jeszcze uśpiony. Musimy oderwać wyobrażenie o naszym regionie od górskich wędrówek i sprawić, że turyści odkryją, że nie muszą chodzić po tych samych połoninach po kilka razy - dodaje.

Daniel Wojtas jest jednym ze współtwórców strategii "Turystyczne Bieszczady", które mają objąć pięć gmin. Proponuje, by w regionie postawić na budowę sieci ścieżek i dróg rowerowych . W zimę, dodaje, można wykorzystać śladówki, czyli narty biegowe.

- Oprócz tego chcemy stworzyć cztery centra turystyki aktywnej . Będą to miejsca, w których będzie można zanocować, zjeść, zostawić rower w przechowaniu lub go wypożyczyć - tłumaczy Wojtas.

On sam stworzył nad Jeziorem Solińskim przystań z kajakami i elektrycznymi jachtami. Demkowicz postawił natomiast na drezyny rowerowe, którymi turyści mogą poruszać się na linii kolejowej zbudowanej w 1872 r.

Inna sprawa, dodaje przedsiębiorca, że turystów warto do siebie przyzwyczajać. - Tak jak dzisiaj część osób przyjeżdża do nas z sentymentu, bo przyjeżdżały z rodzicami w Bieszczady jako dzieci, tak teraz coraz częściej ludzie jeżdżą do Zakopanego, nad morze, czy na Dolny Śląsk - puentuje.