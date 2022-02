UOKiK bierze się za operatorów sieci komórkowych. Klienci wściekli na drobny druk w reklamie

- Technologia 5G to korzyści dla konsumentów w postaci szybszego dostępu do internetu, możliwości podłączenia wielu urządzeń, zwiększenia prędkości przesyłania i pobierania danych. To wzbudza zainteresowanie konsumentów. Przedsiębiorcy powinni, poza informowaniem o korzyściach tej technologii, podawać również konieczne do spełnienia warunki, aby można było z niej skorzystać - dodaje Chróstny.