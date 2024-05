UOKiK zbadał zabawki dla dzieci. Niepokojące wyniki

Za wprowadzenie do obrotu przez producenta bądź importera zabawki niezgodnej z wymaganiami grozi kara w wysokości do 100 tys. zł. Za każdą niezgodność formalną (np. brak danych producenta/importera) grozi kara do 10 tys. zł, a za brak oznakowania CE grozi kara do 20 tys. zł - przekazał Urząd.