Upał w pracy. Można odmówić przyjścia do pracy. Sprawdź, kiedy

Tegoroczna fala upałów w Polsce jest szczególnie uciążliwa dla większości z nas. Z uwagi na wysoką temperaturę można odmówić przyjścia do pracy. Podpowiadamy, kto może skorzystać z tego prawa i jakie obowiązki ciążą na pracodawcy.

Z uwagi na falę "afrykańskich upałów" jaka nawiedziła Polskę na początku lata, znaczna część osób zastanawia się, czy wysoka temperatura może być powodem odmowy przyjścia do pracy. Jednak ani przepisy BHP, ani kodeks pracy nie określają górnej granicy temperatury w biurze, czy na zakładzie pracy, po której przekroczeniu pracownicy mogą odmówić wykonywania pracy.

Jak informowaliśmy na początku czerwca, przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi temperaturę adekwatną do rodzaju wykonywanej pracy. Przyjmuje się, że nieodpowiednia do pracy jest temperatura przekraczająca 26 st. C dla ciężkich prac, określanych ustawowo jako praca w szczególnych warunkach.

Dla średnio ciężkich prac fizycznych w hali przyjmuje się, że nieodpowiednia jest temperatura przewyższająca 28 st. C. Do pracy biurowej określa się przekroczenie bariery 30 st. C. Chodzi oczywiście o temperaturę wewnątrz budynku, nie na zewnątrz.

Upał w pracy. Kto może odmówić przyjścia do pracy?

Pojawia się więc pytanie, czy w wypadku przekroczenia tych wartości możemy odmówić wykonywania dalszych obowiązków. Przepisy jednak nie wymuszają tego, decyzja należy do naszego pracodawcy. Wyjątkiem są jedynie pracownicy młodociani między 16 a 18 rokiem życia oraz chorujący.

Młodociani pracownicy mogą odmówić przyjścia do pracy, gdy temperatura przekracza normy. Zapewnia im to rozporządzenie ministra pracy. Natomiast osoby np. chorujące na serce bądź u których upał może być niebezpieczny dla zdrowia, a nawet życia, mogą powołać się na przepisy Kodeksu pracy - Art. 210 § 1.

O naszej nieobecności pracodawcę należy poinformować niezwłocznie i umotywować to zagrożeniem dla zdrowia i życia ze względu na przekroczoną temperaturę w zakładzie pracy.

Jeśli temperatura niebezpiecznie wzrośnie już w trakcie wykonywanej pracy, mogą także odmówić dalszego wykonywania obowiązków. Mają prawo skrócić dzień pracy po poinformowaniu o tym przełożonego. Szef może się z tym nie zgodzić, jednak musi przystać na nieobecność.

Do obowiązków pracodawców w upały należy m.in. zapewnienie pracownikom zimnych napojów. Przepis ma zastosowanie na otwartej przestrzeni przy temperaturze przekraczającej 25 st. C. lub w biurze czy w zamkniętym zakładzie pracy przy temperaturze wyższej niż 28 st. C.