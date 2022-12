Ustawa antylichwiarska wchodzi w życie. Oto na co trzeba uważać, biorąc pożyczkę

W niedzielę weszły w życie nowe przepisy, dotyczące przeciwdziałania lichwie. Zmiany uzależniają m.in. udzielenie pożyczki konsumenckiej od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. To oznacza, że niektórzy nie będą w stanie wziąć pożyczki w legalnie działającej firmie i mogą skierować swoje kroki do firm o wątpliwej reputacji. Ekspertka tłumaczy, na co zwrócić uwagę, by nie narobić sobie problemów.