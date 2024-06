Uważaj z zakładaniem okularów do auta. Możesz dostać mandat

Podczas badania lekarskiego, które jest obowiązkowe dla każdej osoby starającej się o prawo jazdy lub przedłużającej jego ważność, lekarz sprawdza różne aspekty zdrowia, w tym wzrok. Jest to standardowy element procedury, podobnie jak to, że posiadanie wad wzroku, takich jak krótkowzroczność czy dalekowzroczność, nie jest przeszkodą do uzyskania prawa jazdy. Kluczowe jest jednak, aby kierowcy z takimi wadami stosowali odpowiednią korekcję wzroku.