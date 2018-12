W 2019 r. zyskają policjanci i rolnicy. Stracą przedsiębiorcy i kierowcy

Kto w nadchodzącym roku zyska, a kto straci na zmianach w pensjach i emeryturach? Polepsza się ratownikom medycznym, ale też policjantom, rolnikom oraz sędziom. Na większe wydatki powinni się przygotować kierowcy, a bogacze stracą niemal 4 tys. zł miesięcznie.

Największymi wygranymi 2019 r. będą ratownicy medyczni, wynika z wyliczeń "Faktu". W porównaniu do stycznia 2018 mają zarabiać o 1200 zł więcej, do tego dostaną kilka dni na urlop szkoleniowy. Gazeta przypomina jednak, że dopiero widmo paraliżu w pogotowiu zmusiło rząd do ustępstw wobec ratowników.